В России подтвердили подготовку Японии к войне с СССР в 1938 году

Японцы вели подготовку к войне с Советским Союзом с 1938 года. Об этом свидетельствуют рассекреченные материалы Федеральной службы безопасности.

Согласно полученной информации, данные о подготовке Токио к войне с Москвой подтверждает приказ №70 частям японской 3-й армии. Материалы подкреплены допросом от 1949 года командующего Квантунской армией Отодзо Ямада, сообщает РИА Новости.

Во время подготовки к Хабаровскому процессу над военными преступниками из Японии Ямада рассказал, что он отдал приказ о приведении войск к боевой готовности на случай начала боевых действий с советской армией. Тогда командующий возглавлял войска, которые были размещены на границе с СССР.