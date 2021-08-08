Актриса Драпеко поддержала Буланову в стремлении добиться политического равенства

Российская актриса Елена Драпеко поддержала кандидата от партии "Родина" в Заксобрание Санкт-Петербурга Татьяну Буланову.

По словам актрисы, она разделяет стремление Булановой отстоять равные права для всех политических объединений и вести предвыборную борьбу на одинаковых условиях. Накануне певица обратилась к главе ЦИК РФ Элле Памфиловой с просьбой разобраться в ситуации, сложившейся в ходе предвыборной кампании. Буланова заявила, что у политических партий в России должны быть равные права.

Как стало известно ранее, в Санкт-Петербурге запретили размещать агитационные материалы партии "Родина". Вероятно, политической элите города на Неве не понравилась инициатива о доплатах пенсионерам.

Елена Драпеко в интервью Nation News отметила, что певице следует обращаться не только в ЦИК, но и в другие инстанции. Только таким образом, считает актриса, можно добиться справедливости.