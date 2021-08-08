Российские гандболистки взяли серебро на Играх в Токио

Представляющие Россию на летней Олимпиаде в Токио спортсменки завоевали серебряную медаль в соревнованиях по гандболу.

Российская женская сборная по гандболу в заключительный день соревнований токийской Олимпиады встретилась с представительницами Франции. Россиянки уступили своим оппоненткам со счетом 25:30. Серебряная награда гандболисток стала 71-й медалью в активе национальной команды.

Россия занимает пятое место в общем медальном зачете 32-х летних Олимпийских игр. Лидирующая позиция у Соединенных Штатов, которые обошли Китай всего на одну награду высшей пробы. Торжественная церемония закрытия Олимпиады-2020 состоится 8 августа.