Количество детей, госпитализированных с кишечной инфекцией на Кубани увеличилось до 87

Число отравившихся детей, которые ехали поездом Мурманск — Адлер, увеличилось. Всего в больницах Кубани проходят лечение 87 детей.

На данный момент в больницах Кубани проходят лечение 87 несовершеннолетних, из которых 67 — в Туапсинской ЦРБ №1, 12 — в Апшеронской больнице, а 8 — в Белореченской. По оценке врачей, все пострадавшие находятся в состоянии легкой и средней тяжести.

Напомним, что накануне с поезда, следовавшего по маршруту Мурманск — Адлер, сняли группу детей. У всех было подозрение на кишечную инфекцию. Несовершеннолетние были доставлены в медицинские учреждения для прохождения лечения. Ранее пассажиры передвигались в составе двух организованных групп. Всего было 270 человек, из которых 246 детей и 24 сопровождающих.