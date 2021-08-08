Актриса Поргина поддержала идею Булановой о надбавках для пенсионеров

Артистка Людмила Поргина заявила, что идея баллотирующейся в ЗакС Санкт-Петербурга Татьяны Булановой о дополнительных выплатах для пожилых людей должна получить поддержку.

Поргина заметила, что программа Булановой позволит пенсионерам получить возможность на лучшую жизнь, сообщает Федеральное агентство новостей. Она обратила внимание, что многие пожилые граждане получают лишь 8 тыс. рублей, которые не позволяют им покупать необходимые продукты и лекарства.

Вдова актера Николая Караченцова добавила, что многие ее знакомые предпочитают уезжать за границу, чтобы получить возможность лучше жить в старости.