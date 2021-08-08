Лионель Месси продолжит карьеру в "ПСЖ"

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта подтвердил информацию о переходе нападающего Лионеля Месси в "ПСЖ" для дальнейшего продолжения карьеры.

Клуб "Барселона" сообщил болельщикам, что Лионель Месси не продлил контракт. Свое решение он аргументировал в том числе финансовыми трудностями со стороны Ла Лиги.

"Я сделал все, чтобы он остался с нами, но этого не случится. Я просто сделал все", — цитирует TMW заявление Жоана Лапорта.

Футболист из Аргентины Лионель Месси выступал за "Барселону" с 2003 года. За это время он десять раз выиграл чемпионат Испании и одержал четыре победы в Лиге чемпионов. Теперь свою карьеру он намерен продолжать именно в "ПСЖ".