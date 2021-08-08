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25 января 2004 года Михаил Саакашвили поднял новый национальный флаг (бело-красный вместо черно-бело-винного) у здания парламента в центре Тбилиси, официально став президентом Грузии и пообещав сделать ее «единым, стабильным, свободным государством и домом для всех этнических групп». Как выяснилось позже, подписаться под своим обещанием Саакашвили планировал кровью осетин.
Почти сразу президент отправляет под Цхинвал вооруженные группы, которые начинают обстреливать город и близлежащие населенные пункты. Взять столицу не удается, грузинские войска постоянно отступают, и Саакашвили начинает понимать очевидную для многих его соотечественников вещь: армии не под силу взять республику без поддержки.
Тогда глава государства прибегает к дипломатии и предлагает осажденному региону статус широкой автономии, на что президент Южной Осетии Эдуард Кокойты отвечает решительным отказом. Именно с этого момента начинается карьера Саакашвили в роли «талантливого реформатора», как окрестили его многие политологи с подачи журналиста и писателя Михаила Зыгаря.
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Также был согласован «план Медведева-Саркози» – совместный документ главы РФ и французского президента Николя Саркози, который 12 августа прилетел в Москву, а после отправился в Тбилиси на встречу с Саакашвили. СМИ сообщают, что в проработке положений перемирия также принимал участие премьер-министр Владимир Путин. Вместе они обговорили шесть пунктов, соблюдение которых гарантировало сторонам конфликта мирное сосуществование.
Присутствие Саркози в Москве стало не единственным сигналом участия Европейского союза (ЕС) в урегулировании конфликта. В конце 2009 года Брюссель учредил Международную комиссию по расследованию обстоятельств войны во главе с экс-представителя ООН в Грузии Хайди Тальявини. Ее подопечные до сентября 2009 года искали однозначный ответ на вопрос: кто же все-таки начал войну, унесшую несколько тысяч жизней.