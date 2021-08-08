По данным нескольких источников, Пятидневная война унесла жизни около двух тысяч человек со стороны Южной Осетии и 71 со стороны РФ. Грузия, которая не досчиталась 350 бойцов, выводы из конфликта так и не сделала, посетовал дипломат Мурат Джиоев. По сей день в стране преобладают воинственные настроения, хрупкий мир удается удерживать только благодаря посредничеству Москвы.



«Грузинский агрессор был принужден к миру, но агрессивная открытая политика, направленная против Южной Осетии, продолжается и сейчас. Реваншистские настроения в Грузии до сих пор существуют. <…> В конце августа того года РФ признала независимость республики и начала строить с ней договорные отношения. До сих пор Россия оказывает помощь в послевоенном восстановлении региона и его развитии», – подытожил Джиоев.



Москва признала независимость Южной Осетии 26 августа 2008 года. Сейчас самостоятельной республику также считают в Никарагуа, Республике Науру, Венесуэле и Сирии. 2 сентября того года Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией. На саммите НАТО в Бухаресте Тбилиси получил отказ в предоставлении Плана действий по присоединению к Альянсу.





