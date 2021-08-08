В ДТП с опрокинувшимся автобусом в Турции погибли 14 человек

Смертельная авария произошла на северо-западе Турции. Об этом сообщает Анатолийское агентство.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в провинции Балыкесир. Там перевернулся автобус. В результате аварии погибли 14 человек, 11 из которых скончались на месте от полученных травм. Еще 18 человек пострадали. Все они сейчас доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести.

Сейчас на месте ДТП работают правоохранительные органы. Ведется расследование, в ходе которого будут установлены все причины и обстоятельства произошедшего.