Сбербанк в 2021 году закрыл 130 банковских отделений

Число офисов Сбербанка с начала 2021 года сократилось до 13 тысяч, сообщают "Известия" со ссылкой на статистику Центробанка РФ.

В первой половине текущего года работу прекратили 130 отделений банка. Сокращение офисов связано с расширением цифровых каналов доступа к финансовым услугам в России, считают в Сбербанке. Как отмечает пресс-служба компании, географическое покрытие сетью отделений "Сбера" не изменилось.

В мае 2021 года "Сбер" анонсировал собственный сервис по аренде автомобилей. Клиентам будут предлагаться услуги по долгосрочной аренде машин. До конца года компания планирует привлечь до двух тысяч пользователей.