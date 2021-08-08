Трамп приписал себе быстрое создание вакцин от коронавируса

Экс-президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News заявил, что является большим поклонником вакцин от коронавируса.

Трамп отметил, что вакцины от коронавируса были столь быстро разработаны благодаря ему. Экс-президент считает, что демократы "вообще бы их не сделали".

Он выступил против принудительной вакцинации и заявил, что является "большим поклонником свобод". При этом он рекомендовал американцам сделать прививку и обезопасить себя.

С начала пандемии в США выявлено свыше 35,7 млн случаев заражения коронавирусом, более 616,7 тыс. человек умерли. По обоим показателям Соединенные Штаты занимают первое место в мире.