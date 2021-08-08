Экс-депутат Рады назвал обещания Зеленского обманом украинцев

Украинский президент Владимир Зеленский обманул граждан, которые отдали за него свои голоса на выборах. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.

Глава государства умело сыграл на нежелании граждан идти тем курсом, который назначил его предшественник Петр Порошенко. Больше всех этому поверили жители юго-восточной и центральной частей страны. Он отметил в эфире телеканала "НАШ", что Зеленский качественно всех обманул.

Спустя время Украине придется сложно при новом лидере начать восстанавливать мирные отношения с соседями и вернуть доверие всего мира. Мураев также добавил, что трудно будет и начать восстанавливать потенциал, который на данный момент рушится на глазах.