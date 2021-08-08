Строители развенчали мифы о своей профессии

Представители строительных компаний назвали главными мифами о своей профессии пьянство, повышенный травматизм и преобладание мужчин на работе.

Заместитель гендиректора компании "Сити-XXI век" Денис Денисов сообщил РИА Новости, что чаще всего встречается миф о том, что строитель является мужской профессией. По его словам, в последние годы на стройке появляется много женщин.

Управляющий партнер "ВекторСтройФинанс" Андрей Колочинский заявил, что нередко сталкивался с заблуждением о пьянстве строителей и использовании мата. По его словам, на проходных многих крупных компаний проводят тесты на опьянение. Пьянство на стройке несет опасность окружающим и может отразиться на качестве строительства, подчеркнул эксперт.

Кроме того, Колочинский не согласился с распространенным мнением об опасности строек. По его словам, стройплощадки становятся все более безопасными.