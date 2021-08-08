Сборная России по художественной гимнастике завоевала серебро Олимпийских игр

Российская сборная по художественной гимнастике заняла второе место в групповом многоборье на Олимпийских играх в Токио.

Сборная по художественной гимнастике принесла национальной сборной 70 медаль на Олимпиаде в Токио.

Россиянки Анастасия Максимова, Анастасия Близнюк, Алиса Тищенко, Анастасия Татарева и Ангелина Шкатова набрали 44,200 балла в упражнении с тремя обручами и двумя парами булав. По итогам двух упражнений команда получила за свое выступление 90,400 балла.

Ранее серебро на Олимпиаде в Токио завоевала сборная России по волейболу. В матче на Ariake Arena россияне уступили французским волейболистам со счетом 3:2. На групповой стадии российские спортсмены уже проиграли французам со счетом 1:3. До финала это поражение национальной команды оставалось единственным на волейбольном турнире токийских ОИ.