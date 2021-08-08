Рогозин призвал заменить тюремный срок за коррупцию в ОПК расстрелом

Коррупция в оборонно-промышленном комплексе должна караться расстрелом, а не тюремным заключением, считает глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Взяточничество представляет собой своеобразное "потворство агрессору", заявил глава госкорпорации в эфире ютуб-канала "Соловьев Live". По словам Рогозина, он задумывался об этом еще во времена работы в Госдуме.

"Воруют у обороны, у безопасности страны", — пояснил свою точку зрения он.

Рогозин не в первый раз позволяет себе резкие замечания в адрес казнокрадов и коррупционеров. Еще раньше он заявлял, что эту важнейшую для страны отрасль нужно очищать от "директоров-барыг", как от "гнили и скверны", чтобы развиваться.