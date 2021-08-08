Минцифры предложило разрешить биометрическую идентификацию для водителей такси

Сбор и обработку биометрических данных для водителей такси и каршеринга предложили ввести в Минцифры России.

Проект постановления правительства предлагает идентификацию и аутентификацию личности водителей в системах организации путем использования биометрических персональных данных.

Минцифры предлагает ввести сбор биометрии для таксистов и водителей транспортных средств, которые берут автомобиль в аренду поминутно, то есть каршеринга.

Биометрическая идентификация предлагается также для тех, кто имеет доступ на территорию организаций и для участников финансового рынка. Такие случаи предлагается утвердить с 1 января 2022 года.