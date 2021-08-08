Глава МИД Чехии призвал выстраивать заново политические отношения с Россией

Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек заявил о необходимости сохранения экономических отношений.

Глава чешского МИД в интервью газете "Novinky" заявил, что необходимо удержать экономические отношения с Россией и поддержать те чешские фирмы, которые создают рабочие места и заинтересованы в работе с Москвой. Призывы некоторых политиков к полному демонтажу торговых отношений Кулганек назвал близорукими и неразумными.

Чешский министр заявил, что его не удовлетворяет ситуация с находящимися на точке замерзания отношениями Чехии и России. Этот факт ведет к эскалации атмосферы, заявил он.

Вопрос о дальнейшем развитии отношений Праги с Москвой с чешской стороны предстоит решать уже новому правительству, заявил Кулганек. Его сформируют по итогам парламентских выборов в октябре.