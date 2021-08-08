"Спартак" потерпел поражение от "Нижнего Новгорода" в мачте РПЛ

Московский "Спартак" потерпел поражение от "Нижнего Новгорода" в третьем матче Российской премьер-лиге.

Футболисты играли в Москве на "Открытие Арене". Встреча закончилась со счетом 1:2. Первым в матче отличился защитник гостевой команды Кирилл Гоцук. Он забил гол на четвертой минуте матча. На 16-й минуте защитник нижегородцев увеличил отрыв от москвичей.

Следующий гол был забит почти в самом конце игры. На 86-й минуте нападающий столичной команды Эсекель Понсе точно отправил мяч в сетку ворот "Нижнего Новгорода".

После трех проведенных игр нижегородцы расположились на второй строчке турнирной таблице, а москвичи занимают лишь девятое место. При этом еще далеко не все команды провели все свои матчи третьего тура РПЛ.