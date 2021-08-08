Карпин рассказал о деталях своего ухода с ФК "Ростов"

Главный тренер национальной сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, что свой уход с "Ростова" начал обсуждать с командой после второй игры Российской премьер-лиги.

Карпин покинул пост главного тренера футбольной команды "Ростов" в понедельник. Несколько дней назад он занял аналогичную должность, но уже в российской сборной. Такая информация появилась до первого матча РПЛ. Его место в "Ростове" занял Юрий Семин.

Тренер также добавил, что после завершения карьеры в "Ростове" все стало проще. Он отметил, что новый главный тренер прибыл в расположение клуба в бодром и жизнерадостном расположении. Карпин заявил, что он лично принял решение уйти в отставку из футбольной команды.