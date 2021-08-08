Причиной отравления детей из поезда Мурманск — Адлер стал норовирус

Норовирус второго типа является причиной недомогания у детей, ехавших поездом Мурманск — Адлер. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Два десятка несовершеннолетних пассажиров поезда отравились в Краснодарском крае. В РЖД позже сообщили, что по приезду в Туапсе с подозрением на кишечную инфекцию в больницу попали еще 36 детей.

Роспотребнадзор сообщает, что специалисты ведомства сразу после поступления информации о самочувствии отобрали материал пострадавших детей еще на пути следования. В лаборатории в кратчайшие сроки был выявлен возбудитель кишечной инфекции — норовирус.