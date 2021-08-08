Политолог из США Мотыль объяснил позицию Германии в отношении Киева по "СП-2"

Профессор политологии американского университета Александр Мотыль объяснил действия Берлина, которые реализовали газопровод "Северный поток — 2" несмотря на интересы Киева.

Политолог заявил, что многие жители Украины думают, что Берлин построил трубопровод, чем предал Киев. Однако Мотыль подчеркнул, что не было никакого предательства, потому что Германия не присягала на верность Украине. Профессор отметил, что Берлин поддержал газопровод, так как жестко преследовал личные национальные интересы.

Недавно Вашингтон и Германия призвали продолжить российские поставки газа через территорию Украины после 2024 года. Берлин при этом пообещал добиться от ЕС санкций в сторону Москвы, если Россия якобы будет использовать газопровод в качестве инструмента влияния.