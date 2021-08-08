Попова взяла под личный контроль случай с отравлением детей в поезде на Кубани

Глава Роспотребнадзора Анна Попова вязла под контроль ситуацию с отравлением детей в поезде Мурманск — Адлер на Кубани.

Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. В субботу, 7 августа, ехавших из Мурманска в Адлер 56 детей доставили в больницы в Белореченске и Апшеронске с подозрением на отравление. Врачи оценивают состояние пострадавших как легкой и средней степени тяжести. Причиной отравления несовершеннолетних стал норовирус второго типа.

"Возбуждено административное производство. Ситуация находится на личном контроле руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой", — сказали в регуляторе.

Также Попова заявила, что началось эпидемиологическое расследование. Возбуждено уголовное дело по оказанию услуг, которые не соответствуют требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя.