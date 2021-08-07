Неизвестный открыл стрельбу по полицейским во Франции

Неизвестный мужчина во французском городе Сент-Этьен открыл огонь по сотрудникам полиции. Правоохранителям удалось его ранить и задержать.

Такое сообщение передает радиостанция France Bleu. В тексте говорится, что никто из полицейских не пострадал. В субботу, 7 августа, на пульт правоохранителей поступило сообщение о двух нарушителях порядка. Прибыв на место вызова, полиция обнаружила двух 30-летних мужчин в автомобиле. Одного из них удалось задержать сразу, второй попытался сбежать.

Полиция последовала за ним. В результате погони нарушителя ранили в живот и ногу. Правоохранители надели на беглеца наручники и вызвали скорую помощь.