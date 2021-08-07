Артистка Татьяна Буланова действительно "всем сердцем болеет за родной Санкт-Петербург", заявил ученый-социолог, глава Фонда национальных ценностей Максим Шугалей.

Удивительно, что у Булановой, которая будет избираться в городской парламент от партии "Родина", возникли трудности на пути к политической деятельности, поделился мыслями социолог на своем Telegram-канале. Обращение певицы к председателю ЦИК РФ Элле Памфиловой является ярким свидетельством заботы о городе.

"Татьяну Буланову считаю настоящей легендой и ценностью нашей Родины — России", — сообщил коллега исполнительницы.

Артистка за годы работы в шоу-бизнесе не лишилась своей уникальности и не потеряла лица, не запятнала себя ни одним недостойным и постыдным поступком. Она продолжает петь о настоящих человеческих и национальных ценностях, благодаря чему собирает полные залы, заключил Шугалей.

Глава ЦИК России Элла Памфилова выразила сожаление по поводу того, что наблюдатели ОБСЕ не смогут проверить уровень подготовки и качество организации предстоящих выборов в Госдуму, передает "Царьград".