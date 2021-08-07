Буланова попросила Памфилову уравнять права партий на выборах в Петербурге

Певица Татьяна Буланова обратилась к председателю Центральной избирательной комиссии РФ Элле Памфиловой с просьбой обеспечить справедливые выборы в Петербурге.

Исполнительница хитов попросила уравнять права партий на приближающихся выборах в Законодательное собрание города, в частности, обеспечить их партии "Родина", от которой Буланова избирается в парламент. В настоящий момент политическая организация по неизвестной причине не может размещать агитационные материалы.

Артистку активно поддержали пользователи социальных сетей, рассудив, что это храбрый поступок и за Буланову стоит голосовать. Они отметили, что певица всегда являлась искренним и честным человеком, который также достойно проявит себя и на политическом поприще, передает ФАН.

"Прессуют только хороших кандидатов", — отметила одна из пользовательниц Диана Морозова.

Вызвало реакцию петербуржцев еще одно недавнее громкое событие: петербурженку Дину Аверину засудило жюри конкурса, выдвинув на первое место спортсменку из Израиля Линой Ашрам, передает "Царьград".