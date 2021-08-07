Российский онколог назвал причину развития рака пищевода

Российский онколог Антон Филатов назвал причины, из-за которых в пищеводе человека может сформироваться и развиваться опасная болезнь.

По словам специалиста, одним из основных факторов развития рака пищевода является систематическое употребление напитков, а также пищи, разогретой до высоких температур. Об этом медик рассказал в интервью изданию "Аргументы и факты".

Врач предупредил, что при контакте горячего со слизистой оболочкой ускоряются процессы регенерации. Так, в организме появляются новые клетки. Однако чем их больше, тем сильнее вероятность, что одной из них выпадет мутация, которая может запустить процесс развития онкологического заболевания.

Филатов также напомнил о вреде нездорового образа жизни. Курение и употребление вредных продуктов негативно сказывается на человеческом организме. Не стоит исключать и наследственной предрасположенности, добавил эксперт.