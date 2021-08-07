Фадеева оскорбило цитирование Зеленским Геббельса

Музыкальный продюсер Максим Фадеев прокомментировал большое интервью президента Украины Владимира Зеленского. Композитор остался недоволен его словами в адрес жителей Донбасса.

Владимир Зеленский дал интервью телеканалу "Дом". Президент Украины обратился к жителям Донбасса. В своей речи он процитировал слова министра пропаганды Третьего рейха Йозефа Геббельса. Данный выпад шокировал Максима Фадеева.

"Он в прямую цитирует Геббельса, где он говорит о евреях. "…" А теперь замените слово Еврей на слово Русский и получится интервью Зеленского", — высказался продюсер в Instagram.

Кроме этого, композитор подчеркнул, что хочет увидеть президента на скамье подсудимых. Фадеев указал, что всю его семью истребили "вот такие нацисты". В результате отец композитора был вынужден жить в детском доме.