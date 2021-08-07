Глава КГБ Белоруссии пригрозил Тихановской "козырем" в руках Минска

Минск раскроет "козырь" против экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской в случае необходимости. Об этом заявили в Комитете госбезопасности республики.

Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель пригрозил Тихановской "козырем" и раскритиковал подавшуюся в политику домохозяйку. По его словам, женщина чего-то недоговаривает. Тертель сделал такой вывод на основе задаваемых Тихановской вопросов.

"Пусть это будет на ее совести, а мы знаем, что у нас есть, что показать, когда в этом будет необходимость", — подчеркнул глава КГБ в эфире телевидения.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее поручил отправить Тихановской несколько пачек печенья, сообщает сайт 360tv.ru. Такое распоряжение возникло после восторга экс-кандидата на пост главы государства от угощений Белого дома.