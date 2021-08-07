Двоих активистов задержали в Чехии из-за броска яйцом в премьера Бабиша

Полиция Чехии задержала двоих активистов, подозреваемых в провокации против премьер-министра страны Андрея Бабиша.

Один из десятков политических противников бросил в чешского премьера яйцо во время предвыборного мероприятия, проходившего поселке Пругонице недалеко от Праги. После инцидента были задержаны два активиста.

"В связи с подозрением в совершении правонарушения были задержаны два человека", — сказал пресс-секретарь полиции Зденек Халупа.

Несколько десятков противников чешской власти устроили митинг перед открытой палаткой, где Бабиш раздавал мороженое и автографы. Активисты требовали отмены коронавирусных ограничений и вакцинации на территории страны.

Ранее чешские власти предложили помощь белорусской спортсменке Кристине Тимановской, которая оказалась в центре скандала на Олимпиаде в Токио. Глава МИД Чехии Якуб Кульганек заявил, что спортсменка может получить визу для въезда в страну, пишет сайт 360tv.ru.