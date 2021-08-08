«Нужно расшевелить это болотце»: Запашный поддержал Буланову в борьбе с властями Петербурга

Звезды эстрады и кино способны влиять на большую политику: общественный резонанс может обеспечить политическую карьеру «селебрити», но этого недостаточно. Личные качества известного человека должны соответствовать новой профессии, уверен артист цирка Аскольд Запашный.

Такое заявление худрук Большого Московского цирка сделал в свете предвыборной кампании в Госдуму, где участвует не только он сам, но и другие популярные персоны, пришедшие в избиркомы прямиком из концертных залов и со съемочных площадок.

Ранее легенда «девяностых» Татьяна Буланова, идущая на выборы в ГД по Санкт-Петербургу от «Родины», публично обратилась к главе ЦИК Элле Памфиловой с просьбой разобраться в хитросплетениях петербургской политики. Местные власти запретили ее партии проводить наружную агитацию — по мнению Булановой, чиновники Северной столицы препятствуют допуску «Родины» в парламент, испугавшись инициативы о «ленинградской надбавке» для пенсионеров за счет снижения депутатских зарплат.

Достучаться до главы ЦИК Буланова сможет, полагает Запашный. Если артист имеет «определенный кредит доверия» со стороны большого количества людей то привлечет внимание к проблеме не только избирателей, но и федеральных лиц.

«Что касается моего отношения к происходящему вокруг Тани Булановой — думаю, что человек обеспокоен происходящем и хочет исправить ситуацию, это уже о многом говорит. Мы знаем, что в любой отрасли есть проблемы, в том числе и в избирательной системе», — подчеркнул Запашный.

Артист цирка считает, что приход в политику людей разных профессий, в том числе и творческих, явление позитивное. Конкуренция рождает качество и «желание расшевелить это болотце, которое появляется в силу того, что все спокойно живут и их никто не трогает».