Буланова обратилась к Памфиловой с просьбой оценить действия избиркома в Санкт-Петербурге

Известная артистка Татьяна Буланова публично обратилась к председателю ЦИК РФ Элле Памфиловой с просьбой прислать независимую комиссию для оценки действий избиркома в Петербурге.

Певица возмущена тем, что ей и ее коллегам из партии "Родина" ставят палки в колеса. Например, недавно был отклонен проект о надбавке для пенсионеров. Артистка также поинтересовалась: на каком основании к наружной агитации не допустили 1000 плакатов и баннеров от партии.

"Я, заслуженная артистка Российской Федерации Татьяна Буланова, официально обращаюсь к председателю Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элле Александровне Памфиловой! Она попросила прислать независимую комиссию в Санкт-Петербург и помочь Александру Дмитриевичу Беглову оценить действия местного избиркома и чиновников в отношении кандидатов в ЗакС от партии "Родина" и помочь восстановить закон в родном Петербурге!" — публично заявила Буланова.

Обращение на своей странице Instagram разместил близкий друг артистки Андрей Иванов. Татьяна Буланова отметила, что обеспокоена судьбой Санкт-Петербурга, так как сильно любит этот город.