США направили в Афганистан бомбардировщики B-52 Stratofortress для борьбы с движением "Талибан"1 (запрещено в РФ). Об этом сообщает американская газета The Times.

Журналисты сообщают, что самолеты B-52 Stratofortress наносят удары по боевикам в провинциях Кандагар, Герат, Лашкаргах и Гильменд. Бомбардировщики поднялись в небо с авиабазы ВС США Эль-Удейд, которая расположена в Катаре. Точное количество самолетов не уточняется.

Ранее Кабул сообщил, что национальная армия Афганистана за сутки ликвидировала 385 талибов во время проведения спецопераций. Более 210 боевиков запрещенного в РФ движения "Талибан" получили ранение. Бои прошли в 14 афганских провинциях.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации