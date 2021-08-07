"Краснодар" пропустил три гола от "Зенита" в матче третьего тура РПЛ

Петербургский "Зенит" победил "Краснодар" в третьем туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча проходила на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 3:2 в пользу сине-бело-голубых. В составе победителей голами отметился Сердар Азмун (дубль) и Александр Ерохин. По голу в ворота Михаила Кержакова забили Урош Спаич и Джон Кордоба.

"Зенит" набрал девять очков в трех матчах и занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. "Краснодар" идет на 11-й строчке.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным из Тулы.