Депутат Журавлев назвал судейским сговором присуждение Авериной серебряной медали

Председатель партии "Родина" Алексей Журавлев прокомментировал скандал на Олимпийских играх вокруг российской гимнастки Дины Авериной.

По его словам, решение судейской коллегии было предвзято. Свою личную политическую позицию судьи решили отразить в итоговом результате.

"Сегодня на этой так называемой олимпиаде мы видели вопиющий международный сговор русофобов!" — эмоционально написал он на собственной странице в социальной сети Twitter.

Депутат также отметил, что российская спортсменка заслужила награду высшего достоинства Олимпийских игр, однако победу у нее попросту украли.

"Заслуженная победа российской спортсменки Дины Авериной была на глазах у всего мира нагло украдена интернациональной судейской бандой", — резюмировал он.

Стоит отметить, что не менее значительный скандал произошел вокруг Арины Авериной, которая заняла четвертое место в той же дисциплине. На этом фоне спортсменка заявила, намерена закончить свою карьеру. Однако последний день Олимпиады все же принес России достаточно медалей, чтобы вытеснить Великобританию с четвертого места в командном зачете, сообщил сайт 360tv.ru.