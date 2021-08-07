Валуев признал влияние политики на спортивную индустрию

Депутат Государственной думы Николай Валуев оценил текущую ситуацию в спортивной индустрии.

Бывший боксер принял участие в пресс-клубе "Петербургский уикенд" в медиацентре "Патриот". В ходе своего выступления Валуев отметил, что политика все глубже и глубже проникает в мир спорта. Раньше ситуация развивалась в диаметрально противоположном направлении.

"Мы особо не враждовали, сейчас вижу, что политики в большом спорте стало больше. Даже все следят, встают или не встают на колени", — сказал он.

Депутат отметил, что текущее положение вещей вызывает у него опасение.

"Спорт — грандиозное зрелище и теперь индустрия, но все равно должны быть рамки, за которые спорт не должен переходить. Но найдутся желающие привнести в спорт хайп и скандалы", — сказал он.

Ранее стало известно, что на Олимпийских играх в Токио разгорелся скандал вокруг выступления российских гимнасток Арины и Дины Авереных. Несмотря на все ожидания, спортсменки не смогли одержать победу. Многие зрители Олимпиады обвиняют в этом судейскую коллегию, которая вынесла предвзятое решение, сообщил сайт 360tv.ru.