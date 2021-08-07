"Пытается сделать бюджет социально направленным": политолог о планах Беглова в Петербурге

Политолог Дмитрий Солонников оценил развитие Санкт-Петербурга под руководством Александра Беглова, отметив, что он старается сделать бюджет социально направленным.

Эксперт подчеркнул, что Беглов активно ведет работу над тем, чтобы привести расходы бюджетов города в соответствии с имеющимися возможностями.

"Петербург — это не Москва, где сосредоточены финансы страны. Губернатор действует логично, пытается сделать бюджет более социально направленным — это показывает открытие поликлиник, садов, школ", — отметил политолог.

Сейчас губернатор пытается привлечь финансирование из Москвы, экономика Северной столицы постепенно восстанавливается. Кроме того, город стал предлагать все больше собственных проектов, пишут "Невские Новости".