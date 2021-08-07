Представители МакSим подтвердили, что певица полностью пришла в себя

Представители МакSим (настоящее имя — Марина Максимова) написали пост в официальной группе во "ВКонтакте" о состоянии здоровья певицы.

Источник сообщает, что исполнительница популярных хитов полностью пришла в себя, находится в ясном сознании. Артистка общается с врачами и близкими, шутит и улыбается. Нарушений в ее памяти также не замечено. Максимова быстро восстанавливается. Ее организм полностью функционирует.

Запись представителей МакSим собрала тысячи лайков и сотни комментариев с пожеланиями здоровья певице и словами благодарности врачам, которые больше месяца боролись за ее жизнь.

"Слава Богу! Наша любимая МакSим. Спасибо огромное врачам! Наша сильная МакSим"; "Какая же она у нас сильная!"; "Помогли ей высшие силы, потому что настоящая. Даже при температуре 39 градусов пела вживую"; "Слава Богу, наконец-то! Мы так долго этого ждали! Мариночка, ты умница!" — написали фанаты под постом в официальной группе во "ВКонтакте".

38-летняя знаменитость попала в московскую больницу после концерта в Казани. Врачи диагностировали у нее тяжелую форму пневмонии, после чего ее ввели в кому. Поп-дива пробыла под наблюдением врачей больше месяца.