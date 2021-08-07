Максим Шугалей обвинил судей Олимпиады в предвзятости к российским гимнасткам

Решение оставить российских гимнасток без медалей на Олимпиаде в Токио является наглядным примером политизации спорта, заявил глава Фонда национальных ценностей Максим Шугалей.

По его словам, в последнее время к России безосновательно сформировалось очень предвзятое отношение. Более того, из политики оно распространилось на другие сферы.

"Что касается данной ситуации, то, помимо политики, здесь сыграло еще и предвзятое отношение к Российской Федерации. Оно переносится уже и на спорт, и на все остальные вещи, которые для всех и всегда были святыми", — заявил Шугалей в комментарии Федеральному агентству новостей.

Ранее российская спортсменка Арина Аверина лишилась бронзовой медали после упражнения с лентой. Хотя она занимала третье место в турнирной таблице, судьи снизили баллы гимнастке за вынужденную замену снаряда во время выступления. Спортсменка позже сказала, что после столь вопиющего случая она намерена покинуть спорт.