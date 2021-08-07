«Размах петровских форматов»: из-за Шойгу в Сибири может появиться пять новых городов

Предложение министра обороны РФ Сергея Шойгу построить пять новых городов в Сибири — реалистичная задача с точки зрения экономики и урбанистики. Словно по заветам Михаила Ломоносова — «могущество России будет прирастать Сибирью». А что нужно для амбициозного проекта, рассказал эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук.

Ранее глава Минобороны заявил, что столицу следует перенести в Сибирь и построить в СФО еще несколько новых городов с населением по 200–300 тысяч человек. Сибирская столица России пока едва ли представляется возможной, но предложение заложить новые города вполне соответствует уровню государственного мышления Шойгу. Это размах «петровских форматов», полагает Склянчук.

«Пять городов по 200 тысяч человек — это проекты так называемого «управляемого сжатия», когда вместо неперспективных населенных пунктов людям предлагают компактное проживание в городе, созданном на базе одного из муниципалитетов», — объяснил эксперт.

Global Look Press / Serguei Fomine/Global Look Press

Однако любой градостроительный проект должен быть связан с экономическими задачами. Примером служит Дальний Восток, где строятся города на базе космодрома «Восточный» и судоверфи «Заря». Из прошлых достижений — Новосибирск, который в 1926 году насчитывал 76 тысяч человек, а сегодня разросся до полутора млн жителей.

«В новых городах нужно определить новые инвестиционные проекты: либо это связано с нуждами оборонно-промышленного комплекса, либо с месторождениями, которых в Сибири достаточно много. В таких форматах задачу эту выполнить возможно», — уверен Склянчук.

Global Look Press / Serguei Fomine/Global Look Press

Но предложение министра нужно конкретизировать. Это задача вице-премьеров и губернаторов, которые вместе могут определить «перспективные зоны роста» потенциальных городов, полагает эксперт. Бросать затею нельзя: по соседству «поджимает» стремительно развивающийся Китай.

«Это станет толчком для развития Сибири. Думаю, Шойгу знает, о чем говорит. Сибирь — это мировое достояние и России ее нужно активно развивать, это факт. Есть пограничные государства, в лице той же КНР, и если наши территории будут пустовать, то это станет точкой напряженности», — заключил Склянчук.

Ранее урбанист не столь однозначно оценил предложение главы оборонного ведомства. Подробнее о «подводных камнях» в сибирском градостроительстве читайте в нашей статье.