Мэр Антальи попал в больницу

Глава курортного города Анталья Мухиттин Беджек был госпитализирован в одну из местных больниц, сообщает издание Sabah.

Причина, по которой мэру требуется находиться в стационаре, не сообщается. Известно, что прошлым летом он переболел коронавирусом и несколько месяцев провел в отделении интенсивной терапии.

В октябре 2020 года главу администрации Стамбула Экрема Имамоглу положили в больницу с COVID-19. Политик рассказал, что тесты показывали отрицательный результат, однако в какой-то момент у него поднялась температура, а общее состояние резко ухудшилось.