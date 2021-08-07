В ЛНР сообщили об укреплении позиций ВСУ на линии разграничения

Бойцы ВСУ укрепляют позиции на линии разграничения в Донбассе, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

По его словам, инженерные работы были зафиксированы у подконтрольного Киеву населенного пункта Трехизбенка, где дислоцируются военнослужащие 57-й бригады Вооруженных сил Украины.

"Отмечаем проведение противником инженерных работ на переднем крае обороны. В районе населенного пункта Трехизбенка военнослужащими 34-го батальона 57-й бригады проводятся инженерные работы по оборудованию новых позиций", — рассказал Филипоненко.

Он также отметил, что для рытья окопов украинские военные привлекают гражданских, которые ранее были задержаны местной полицией за нарушения.