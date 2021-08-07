Глава СНБО объяснил, кто виноват в "уничтожении" Украины

Россия якобы задействует европейских политиков для "уничтожения" Украины, заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

По его словам, Украине предстоит совершить гигантский скачек, подключившись к европейской энергосистеме в 2023 году. Однако для этого необходимо осуществить тестовое отключение от общей энергосистемы с Россией.

"И Россия нам в этом точно не помогает", — сказал он.

Вместе с тем чиновник отметил, что в этом вопросе активно помогают бывшие европейские чиновники, которые сейчас работают в российских компаниях. Их достаточно много, резюмировал он.

Ранее Данилов обвинил Францию и Германию в потере Украиной Крыма. Он припомнил Парижу взятый заказ на Мистрали после конфликта в 2008 году, сообщил сайт 360tv.ru.