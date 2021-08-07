Власти Ирака заявили о прекращении полетов в Белоруссию на неопределенный срок

Власти Республики Ирак заявили о приостановке пассажирского авиасообщения с Белоруссией на неопределенный срок. Об этом сообщили в местном управлении гражданской авиации.

Согласно сообщению, опубликованному в субботу, 7 августа, Ирак приостановил пассажирское авиасообщение с Минском. Полеты из Белоруссии будут разрешены лишь для возвращения граждан Ирака в страну, однако других пассажиров на борту воздушного судна быть не должно. Распоряжение действует до дальнейшего уведомления, подчеркнули в управлении.