Мария Ласицкене взяла золото в прыжках в высоту на Олимпийских играх

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене победила в прыжках в высоту на Олимпийских играх в Токио. Спортсменка принесла сборной России 20-ю награду высшей пробы.

Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене стала олимпийской чемпионкой в Токио. Серебро соревнований взяла австралийка Никола Макдермотт, бронза досталась украинке Ярославе Могучих.

Долгожданные летние Олимпийские игры стартовали в Токио 23 июля и завершатся 8 августа. На данный момент команда России завоевала 20 золотых, 25 серебряных и 23 бронзовые награды.