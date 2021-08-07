Липопротеины могут быть полезны для здоровья печени

Проведенное американскими учеными исследование позволило объяснить роль "хорошего" холестерина в организме. Выяснилось, что он защищает печень от воспаления.

Специалисты Вашингтонского университета (США) изучили полезные свойства липопротеинов высокой плотности (ЛПВП), также называемых "хорошим" холестерином. Результаты проведенного исследования были опубликованы в издании Science.

Как утверждают ученые, ЛПВП играют полезную роль в формировании защиты печени человека от повреждений. В частности, липопротеины блокируют различные воспалительные сигналы от кишечных бактерий. Такие сигналы, в частности, могут привести к образованию жировой болезни печени и фиброзу. Гипотеза ученых подтверждается результатами эксперимента, проведенного на лабораторных мышах.

Жировая болезнь печени или жировой гепатоз — опасное состояние, вызванное в результате нарушения обменных процессов в печени. Данное заболевание в дальнейшем может перерасти в цирроз и сахарный диабет.