Тренер Ирина Винер-Усманова назвала решение судей позором художественной гимнастики

Тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова прокомментировала судейство соревнований по художественной гимнастике в многоборье на Олимпиаде в Токио.

Российская спортсменка Дина Аверина принесла России серебро в индивидуальном многоборье. ОКР не согласился с решением и подал протест на оценки судей, который был отклонен. Впервые с 1996 года Россия осталась без золотой медали в этом виде соревнования.

"Лииной Ашрам, к сожалению, сделала вопиющую ошибку, за которую снимают очки все бригады и за исполнение, и за технику и за артистику, — сказала Винер-Усманова в беседе с корреспондентом "Чемпионата". — Это было просто позором художественной гимнастики".

Тренер уверена, что случай с Авериной стал вопиющей несправедливостью, который войдет в историю. По ее словам, Аверина все сделала чисто и без ошибок.