Путин направил поздравительную телеграмму жителям Рыбинска в честь 950-летия города

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму жителям Рыбинска. Город отмечает 950-й день рождения.
Российский лидер отметил, что жители Рыбинска вносят огромный вклад в развитие города. Путин оценил успехи, достижения и устремленность горожан в будущее.
"Подтверждаете его почетное звание "Город трудовой доблести"", — написал президент в поздравлении.
Глава государства добавил, что жители приумножают созидательные традиции многих поколений и сохраняют самобытный облик древнего Рыбинска.