Экс-гимнастка Капранова назвала Дину Аверину спортсменкой №1 в мире

Дина Аверина на сегодняшний день является топовой гимнасткой на мировой арене, заявила многократная чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике Ольга Капранова.

"Сестры держались очень долго. В октябре еще предстоит чемпионат мира по художественной гимнастике. Очень хотелось бы увидеть их там на самых высоких позициях", — отметила Капранова.

Она указала на то, что на данный момент Дина Аверина — гимнастка номер один в мире, отметив, что Олимпийские игры непредсказуемы в плане результатов.

Капранова назвала обидной ситуацию с оценками Дине Авериной и добавила, что надо "это просто пережить", сообщает "360".

Россиянка Дина Аверина стала серебряным призером Олимпийских игр в Токио, ее сестра Арина осталась без медали Игр, заняв четвертую строчку в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике.