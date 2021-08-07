«Я не получила медаль, потеряв булаву»: Капранова шокирована золотом израильской гимнастки

Олимпийские стандарты в художественной гимнастике будто бы поменялись с Олимпиады-2008, прошедшей в Пекине, отмечает десятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Ольга Капранова. Спортсменка подчеркивает, что россиянка Дина Аверина — гимнастка «номер один» на этих Играх, несмотря на странное решение судей.

13 лет назад судьи не простили самой Капрановой потерю булавы и россиянка заняла лишь четвертое место, но израильтянке Линой Ашрам на этих соревнованиях почему-то повезло больше: потеря снаряда в упражнении с лентой не помешала ей взять золото вместо Авериной, выступившей безукоризненно с точки зрения техники.

«Когда я уронила булаву в Пекине в 2008 году — заняла четвертое место. И мне все кричали, что невозможно получить на Олимпийских играх медаль, допустив такую ошибку. А сегодня почему-то ситуация поменялась: получается, лидер может выступать с такой видимой ошибкой?» — вопрошает Капранова.

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В пользу сестер Авериных должна была сыграть их программа — самая сложная на этой Олимпиаде, отмечает спортсменка. По ее мнению, занявшая второе место гимнастка достойна более высоких оценок.

«Мне очень понравилось, как выступала Дина Аверина. Она была на Олимпийских играх лучшей», — заключила многократная чемпионка мира и Европы.

Впервые с 1996 года Россия осталась без золотой медали на Олимпиаде в личном многоборье по художественной гимнастике. Тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова назвала произошедшее «вопиющей несправедливостью» и «позором». Подробности олимпийского скандала — в нашей статье.