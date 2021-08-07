Синхронистки из России заняли первое место в командных соревнованиях на Играх в Токио

Российские синхронистки заняли первое место на командных соревнованиях Олимпиады в Токио, принеся 18-ю золотую медаль в копилку сборной.

Спортсменкам удалось набрать 98,8 балла в произвольной программе. Общая сумма баллов составила 196,0979. Второе место заняла команда из Китая, а третье — с Украины.

Лидером Олимпийский игр пока является КНР, завоевавшая 38 золотых медалей, на втором месте США, забравшие 34 золота, а на третьем — Япония с 25 победами в копилке. Россия занимает пятое место общем командном зачете: спортсменам удалось завоевать 66 медалей, из которых 25 — серебряные и 23 — бронзовые.