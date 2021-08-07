Мурашко: необходимо обязательно проходить полный курс вакцинации

Россиянам следует не пренебрегать полным циклом вакцинации от COVID-19 двухкомпонентными препаратами. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

По прошествии курса, в зависимости от типа вакцины, к концу второй-третьей недели формируется продуктивный иммунитет. Он, в свою очередь, позволяет защитить человека от тяжелых заболеваний и сохранить ему жизнь, объяснил министр.

Мурашко также подчеркнул, что почти все лица в возрасте старше 60 лет должны сделать прививку от коронавируса. В настоящий момент общее число людей, получивших все дозы, предписанные протоколом вакцинации, составляет более 27 млн жителей РФ.